В Томской области при жесткой посадке загорелся вертолет
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся в ста километрах от города Стрежевой Томской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.
Вертолет перевозил медиков и пациента. Всего на борту находились шесть человек.
Погибших в результате ЧП нет. На место аварии вылетели два вертолета, из Каргаска и Стрежевого.
«Экипаж пролетавшего мимо другого вертолета сообщил, что видит с воздуха лежащий на земле фюзеляж со следами пожара и живых людей вокруг», — сказал собеседник агентства.