В Томской области при жесткой посадке загорелся вертолет

Интерфакс
10:30, 12 февраля 2018
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся в ста километрах от города Стрежевой Томской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.

Вертолет перевозил медиков и пациента. Всего на борту находились шесть человек.

Погибших в результате ЧП нет. На место аварии вылетели два вертолета, из Каргаска и Стрежевого.

«Экипаж пролетавшего мимо другого вертолета сообщил, что видит с воздуха лежащий на земле фюзеляж со следами пожара и живых людей вокруг», — сказал собеседник агентства.

Интерфакс
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