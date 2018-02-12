В Томской области при жесткой посадке загорелся вертолет

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся в ста километрах от города Стрежевой Томской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.

Вертолет перевозил медиков и пациента. Всего на борту находились шесть человек.

Погибших в результате ЧП нет. На место аварии вылетели два вертолета, из Каргаска и Стрежевого.