Украина депортировала Михаила Саакашвили

Госпогранслужба Украины
15:42, 12 февраля 2018
Надежный источник

Украина 12 февраля депортировала в Польшу лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, сообщил в фейсбуке помощник главы украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

Саакашвили задержали военнослужащие Госпогранслужбы вместе с полицией и миграционной службой. Во время задержания люди из окружения политика оказали сопротивление, из-за чего «пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку», написал Слободян.

По решению суда Саакашвили депортировали «в страну предыдущего пребывания», то есть, в Польшу. Политика приняли там, поскольку он является супругом гражданки государства-члена Евросоюза, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Пограничную службу Польши (жена Саакашвили Сандра Рулофс — гражданка Нидерландов).

В соответствии с судебными решениями данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство.

Госпогранслужба Украины
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, когда был назначен губернатором Одессы. Позже президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства, пока тот был в Польше. В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью соратников прорвался через польско-украинскую границу. На Украине он организовал многочисленные акции протеста против действующей власти.
В сентябре 2017 года суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. В 2018 году политику отказали в требовании признать его беженцем.
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