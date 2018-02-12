Украина депортировала Михаила Саакашвили

Украина 12 февраля депортировала в Польшу лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, сообщил в фейсбуке помощник главы украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

Саакашвили задержали военнослужащие Госпогранслужбы вместе с полицией и миграционной службой. Во время задержания люди из окружения политика оказали сопротивление, из-за чего «пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку», написал Слободян.

По решению суда Саакашвили депортировали «в страну предыдущего пребывания», то есть, в Польшу. Политика приняли там, поскольку он является супругом гражданки государства-члена Евросоюза, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Пограничную службу Польши (жена Саакашвили Сандра Рулофс — гражданка Нидерландов).