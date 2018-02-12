Суд признал мужчиной жительницу Екатеринбурга, удалившую себе грудь. У нее отняли двух приемных детей

Алексей Бушмаков
17:21, 12 февраля 2018
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Суд признал мужчиной жительницу Екатеринбурга Юлию Савиновских, у которой органы опеки забрали детей после операции по удалению груди. Фрагмент решения суда выложил в фейсбуке адвокат Савиновских Алексей Бушмаков.

Как сообщил адвокат «Новой газете», это выдержка из решения суда от 5 февраля. По его словам, судья решила, что Савиновских считает себя мужчиной, потому что она вела блог от мужского имени и сделала операцию по удалению груди. Бушмаков же считает, что решение суда должны основываться на документах, а Савиновских по паспорту женщина.

Бушмаков заявил, что до 12 марта намерен подать апелляционную жалобу. «Проблема не в том, что Савиновских сделала что-то незаконное. Нет ни одной нормы закона [в решении], на которую судья бы сослалась», — сказал адвокат «Новой газете».

Согласно положениям статьи 12 Семейного кодекса РФ <…> регистрация однополых браков в России запрещена. Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества.

Алексей Бушмаков
Органы опеки в августе 2017 года изъяли у Юлии Савиновских и ее мужа Евгения двух приемных детей. Чиновники заподозрили, что женщина хочет сменить пол, поскольку она вела аккаунт в инстаграме от имени трансгендера и сделала операцию по удалению груди. Сама Савиновских заявила, что удалила молочные железы, потому что грудь седьмого размера мешала ей «физически и морально». 
Савиновских пыталась оспорить решение органов опеки в суде, но Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отказался удовлетворить ее иск. Свердловский областной суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. 5 февраля Орджоникидзевский районный суд снова отказался возвращать Савиновских детей.
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