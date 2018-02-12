Суд признал мужчиной жительницу Екатеринбурга, удалившую себе грудь. У нее отняли двух приемных детей

Суд признал мужчиной жительницу Екатеринбурга Юлию Савиновских, у которой органы опеки забрали детей после операции по удалению груди. Фрагмент решения суда выложил в фейсбуке адвокат Савиновских Алексей Бушмаков.

Как сообщил адвокат «Новой газете», это выдержка из решения суда от 5 февраля. По его словам, судья решила, что Савиновских считает себя мужчиной, потому что она вела блог от мужского имени и сделала операцию по удалению груди. Бушмаков же считает, что решение суда должны основываться на документах, а Савиновских по паспорту женщина.

Бушмаков заявил, что до 12 марта намерен подать апелляционную жалобу. «Проблема не в том, что Савиновских сделала что-то незаконное. Нет ни одной нормы закона [в решении], на которую судья бы сослалась», — сказал адвокат «Новой газете».