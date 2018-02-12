Собянин одобрил допуск легких грузовиков в московский каршеринг

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил идею о расширении модельного ряда московского каршеринга, чтобы брать в аренду можно было не только легковые автомобили, но и легкие грузовики.

В качестве примера представитель сервиса Anytime Юлия Баймлер назвала автомобили Renault Dokker и Citroen Berlingo. На них, по словам Баймлер, можно съездить в строительный магазин или выехать за город.

Заммэра Максим Ликсутов заметил, что такого сервиса нет еще ни в одном городе мира. Это неправда, каршеринги с грузовыми автомобилями есть, например, в Швейцарии и в США.