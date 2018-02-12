Собянин одобрил допуск легких грузовиков в московский каршеринг
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил идею о расширении модельного ряда московского каршеринга, чтобы брать в аренду можно было не только легковые автомобили, но и легкие грузовики.
В качестве примера представитель сервиса Anytime Юлия Баймлер назвала автомобили Renault Dokker и Citroen Berlingo. На них, по словам Баймлер, можно съездить в строительный магазин или выехать за город.
Заммэра Максим Ликсутов заметил, что такого сервиса нет еще ни в одном городе мира. Это неправда, каршеринги с грузовыми автомобилями есть, например, в Швейцарии и в США.
«Я не против, но главное, чтобы мы маленькими грузовичками не заставили весь город и не стали мешать нашим коллегам, которые занимаются классическим каршерингом, такси. Надо этот баланс соблюсти, в порядке эксперимента сделаем», — сказал Собянин