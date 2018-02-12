Собянин одобрил допуск легких грузовиков в московский каршеринг

ТАСС
12:59, 12 февраля 2018
Надежный источник

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил идею о расширении модельного ряда московского каршеринга, чтобы брать в аренду можно было не только легковые автомобили, но и легкие грузовики.

В качестве примера представитель сервиса Anytime Юлия Баймлер назвала автомобили Renault Dokker и Citroen Berlingo. На них, по словам Баймлер, можно съездить в строительный магазин или выехать за город.

Заммэра Максим Ликсутов заметил, что такого сервиса нет еще ни в одном городе мира. Это неправда, каршеринги с грузовыми автомобилями есть, например, в Швейцарии и в США.

«Я не против, но главное, чтобы мы маленькими грузовичками не заставили весь город и не стали мешать нашим коллегам, которые занимаются классическим каршерингом, такси. Надо этот баланс соблюсти, в порядке эксперимента сделаем», — сказал Собянин

ТАСС
Сейчас в московском каршеринге представлены только легковые автомобили и кроссоверы.

Зачем вообще нужна своя машина?

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
шапито

Группа поддержки из КНДР болеет за своих спортсменов лучше всех. Но это не помогает

59 секунд
новости

Как Олег Дерипаска блокирует расследование ФБК. Считаем по часам

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме