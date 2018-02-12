Сенаторам построят дополнительную резиденцию в центре Москвы
Управление делами президента РФ занялось строительством дополнительного здания для Совета Федерации в центре Москвы, сообщает «Коммерсант».
Согласно проекту, на месте ветхого здания 1917 года постройки по адресу улица Петровка, дом 17, строение 19, запланировано возведение восьмиэтажной резиденции площадью до 14 тысяч квадратных метров, соединенной надземным переходом с главным корпусом Совфеда.
На реализацию проекта выделено 2,3 миллиарда рублей. Предполагается, что таким образом Совет Федерации практически удвоит занимаемую площадь на Петровке.
Это позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов (более половины их общего числа — 170) и сотрудников аппарата, которые вынуждены работать в здании на Новом Арбате. Кроме того, кабинеты понадобятся для 17 потенциальных членов СФ, которые могут быть назначены по «президентской квоте». Как пояснил «Ъ» один из сотрудников СФ, «одни сенаторы не могут быть равнее других», поэтому их размещение по разным адресам вызывало недовольство «отселенных».