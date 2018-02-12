Сенаторам построят дополнительную резиденцию в центре Москвы

Управление делами президента РФ занялось строительством дополнительного здания для Совета Федерации в центре Москвы, сообщает «Коммерсант».

Согласно проекту, на месте ветхого здания 1917 года постройки по адресу улица Петровка, дом 17, строение 19, запланировано возведение восьмиэтажной резиденции площадью до 14 тысяч квадратных метров, соединенной надземным переходом с главным корпусом Совфеда.

На реализацию проекта выделено 2,3 миллиарда рублей. Предполагается, что таким образом Совет Федерации практически удвоит занимаемую площадь на Петровке.