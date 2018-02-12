Британский суд остановил рассмотрение дела Владимира Буковского. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии
Королевский суд в Кембридже принял решение приостановить на неопределенное время рассмотрения дела советского диссидента Владимира Буковского, обвиняемого в изготовлении детской порнографии.
Прошение о приостановке дела подала защита Буковского, указав, что он не может участвовать в процессе по состоянию здоровья.
Судья прошение удовлетворил, указав, что если состояние 75-летнего Буковского улучшится, то решение может быть пересмотрено.
Суд в Кембридже первый раз приступил к рассмотрению дела Буковского в 2016 году, однако слушания были остановлены через два дня после начала из-за госпитализации подсудимого. Вторая попытка рассмотрения дела в 2017 году также оказалась неудачной, так как Буковский попал в больницу за несколько дней до предполагаемого начала слушаний.
Обвинения в изготовлении детской порнографии Владимир Буковский категорически отрицает.
Буковский живет в Великобритании с 1976 года, когда его обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. В СССР Буковский более 10 лет провел в лагерях и на принудительном лечении за антикоммунистическую деятельность.