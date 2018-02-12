Британский суд остановил рассмотрение дела Владимира Буковского. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии

Королевский суд в Кембридже принял решение приостановить на неопределенное время рассмотрения дела советского диссидента Владимира Буковского, обвиняемого в изготовлении детской порнографии.

Прошение о приостановке дела подала защита Буковского, указав, что он не может участвовать в процессе по состоянию здоровья.

Судья прошение удовлетворил, указав, что если состояние 75-летнего Буковского улучшится, то решение может быть пересмотрено.