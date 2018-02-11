В Минсельхоз Забайкальского края пришли с обыском. Глава министерства задержан

Следователи проводят обыски в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, в отношении руководителей которого возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления СК по региону.

Глава Минсельхоза Забайкалья Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшинова подозреваются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

По версии следствия, при распределении субсидий, выделенных из федерального бюджета на возмещение ущерба от летней засухи 2016 года, руководители Минсельхоза незаконно требовали от предпринимателей выполнение ряда условий для получения этих средств. Ущерб от их действий оценивается более чем в 10,5 миллиона рублей.

Следствие намерено просить суд отправить Кузьминова и Малакшинову под арест.

После возбуждения уголовного дела Кузьминов подал заявление об увольнении.