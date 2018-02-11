Работа Райффайзенбанка нарушена на всей территории России

РИА Новости
10:01, 11 февраля 2018
Надежный источник

В работе Райффайзенбанка произошел сбой, операции со счетами и картами банка временно недоступны по всей России.

Сбой, рассказали РИА Новости в колл-центре банка, был зафиксирован после обновления внутрибанковской системы. Временно недоступны интернет-банк и мобильное приложение. «Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — сообщили в колл-центре.

В Райффайзенбанке, сообщили собеседники РИА Новости, рассчитывают, что работа системы будет восстановлена в ближайшее время.

«Сейчас делаются все возможные работы. В течение одного часа ситуация должна быть возобновлена, все будет работать», — уточнил представитель банка.

РИА Новости
Райффайзенбанк — дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International AG. В банковской системе РФ Райффайзенбанк, по состоянию на 1 декабря, занимал 14 место.
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