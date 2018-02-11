Работа Райффайзенбанка нарушена на всей территории России

В работе Райффайзенбанка произошел сбой, операции со счетами и картами банка временно недоступны по всей России.

Сбой, рассказали РИА Новости в колл-центре банка, был зафиксирован после обновления внутрибанковской системы. Временно недоступны интернет-банк и мобильное приложение. «Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы — работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой», — сообщили в колл-центре.

📢‼️Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением. — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) February 11, 2018

В Райффайзенбанке, сообщили собеседники РИА Новости, рассчитывают, что работа системы будет восстановлена в ближайшее время.