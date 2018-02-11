Из инстаграма Насти Рыбки пропали фотографии с Сергеем Приходько

В инстаграме Насти Рыбки, чьи фотографии стали одной из важных составляющих расследования Алексея Навального о связях бизнесмена Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько, удалена часть снимков. В частности, в нем больше нельзя найти фотографии с Приходько, а из всех фотографий с Дерипаской осталась только одна.

Кроме того, Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) завела второй аккаунт на случай, если первый «все же закроют».

В интервью телеканалу «Дождь» Вашукевич сказала, что она якобы говорила Дерипаске, что собирается опубликовать снимки с ним в инстаграме. Кроме того, бизнесмен якобы знал, что она пишет книгу, в которой описывает их совместное путешествие на яхте.