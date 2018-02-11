Из инстаграма Насти Рыбки пропали фотографии с Сергеем Приходько
В инстаграме Насти Рыбки, чьи фотографии стали одной из важных составляющих расследования Алексея Навального о связях бизнесмена Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько, удалена часть снимков. В частности, в нем больше нельзя найти фотографии с Приходько, а из всех фотографий с Дерипаской осталась только одна.
Кроме того, Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) завела второй аккаунт на случай, если первый «все же закроют».
В интервью телеканалу «Дождь» Вашукевич сказала, что она якобы говорила Дерипаске, что собирается опубликовать снимки с ним в инстаграме. Кроме того, бизнесмен якобы знал, что она пишет книгу, в которой описывает их совместное путешествие на яхте.
Расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вышло 8 февраля. Фонд сопоставил фотографии из инстаграма с книгой Вашукевич, а также с данными по перемещению яхты и самолетов Дерипаски. Эти данные позволили Навальному сделать вывод, что Дерипаска вместе с Приходько отдыхали на яхте с сотрудницами эскорт-агентства и, вероятно, вели на ней переговоры.
Олег Дерипаска подал на Вашукевич в суд из-за публикации его частных снимков. В рамках этого иска Усть-Лабинский районный суд велел закрыть доступ к расследованию Фонда борьбы с коррупцией. Роскомнадзор обратился к нескольким СМИ с требованием удалить из публикаций о расследовании ФБК фотографии и видео.