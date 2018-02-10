Умер исландский композитор Йохан Йоханнссон

Исландский композитор и музыкант Йохан Йоханнссон, номировавшийся на «Оскара» и «Золотой глобус» за музыку к фильмам, умер в возрасте 48 лет.

Информации о причинах смерти пока нет. Тело композитора было найдено в его квартире в Берлине.

The Theory of Everything Soundtrack 03 — Domestic Pressures TheGringoMedia