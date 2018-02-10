Умер исландский композитор Йохан Йоханнссон

Variety
19:10, 10 февраля 2018
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Исландский композитор и музыкант Йохан Йоханнссон, номировавшийся на «Оскара» и «Золотой глобус» за музыку к фильмам, умер в возрасте 48 лет.

Информации о причинах смерти пока нет. Тело композитора было найдено в его квартире в Берлине.

The Theory of Everything Soundtrack 03 — Domestic Pressures
TheGringoMedia
Jóhann Jóhannsson — Full Performance (Live on KEXP)
Выступление Йохана Йоханнсона с оркестром на радиостанции KEXP.
За музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» («Теория всего») Йохан Йоханссон в 2014 году получил «Золотой глобус» и номинировался на «Оскар», «Грэмми» и премию BAFTA. Год спустя он снова номинировался на «Оскар» за музыку к фильму «Убийца» Дени Вильнева. 
Йоханссон выпустил девять сольных альбомов, более 10 саундтреков, писал музыку для театра и телевидения.
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