Умер исландский композитор Йохан Йоханнссон
19:10, 10 февраля 2018
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Исландский композитор и музыкант Йохан Йоханнссон, номировавшийся на «Оскара» и «Золотой глобус» за музыку к фильмам, умер в возрасте 48 лет.
Информации о причинах смерти пока нет. Тело композитора было найдено в его квартире в Берлине.
За музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» («Теория всего») Йохан Йоханссон в 2014 году получил «Золотой глобус» и номинировался на «Оскар», «Грэмми» и премию BAFTA. Год спустя он снова номинировался на «Оскар» за музыку к фильму «Убийца» Дени Вильнева.
Йоханссон выпустил девять сольных альбомов, более 10 саундтреков, писал музыку для театра и телевидения.