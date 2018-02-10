Президент Южной Кореи встретился в Сеуле с сестрой Ким Чен Ына. Она пригласила его в КНДР

Это первый случай посещения членом правящей семьи КНДР президентского дворца Южной Кореи, и первый визит туда высокопоставленных северокорейских чиновников с 2007 года.

Ким Ё Чжон посетила президентский дворец вместе с другими членами делегации КНДР, прибывшей в Южную Корею на открытие Олимпиады. В составе делегации также был 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Ни один член правящей семьи КНДР ранее не посещал Голубой дом — куда в 1968 году дедушка Ким Ё Чжон Ким Ир Сен отправил десятки спецназовцев, чтобы они убили южнокорейского лидера Пак Чон Хи. Почти все они были убиты неподалеку от дворца (англ. яз.).

Родная сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон приехала в Южную Корею на открытие Олимпийских игр. Она считается влиятельным человеком в Трудовой партии КНДР, занимая там должность заместителя начальника отдела агитации и пропаганды. С 2017 года она находится под санкциями США.

Спортсмены из Северной и Южной Кореи прошли под общим флагом на церемонии открытия Олимпиады 9 февраля. У государств будет общая женская сборная по хоккею.

В 2017 году обстановка на Корейском полуострове в очередной раз обострилась из-за активных ядерных и ракетных испытаний КНДР. В конце года Пхеньян объявил об успешном создании ядерных сил и наличии межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нанести удар по любой точке в США.