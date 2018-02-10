Президент Южной Кореи встретился в Сеуле с сестрой Ким Чен Ына. Она пригласила его в КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 10 февраля встретился в Сеуле с Ким Ё Чжон, сестрой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Ким передала Муну приглашение посетить Северную Корею и предложение устроить третий корейский саммит, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Ким Ё Чжон посетила президентский дворец вместе с другими членами делегации КНДР, прибывшей в Южную Корею на открытие Олимпиады. В составе делегации также был 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.
Это первый случай посещения членом правящей семьи КНДР президентского дворца Южной Кореи, и первый визит туда высокопоставленных северокорейских чиновников с 2007 года.
Ни один член правящей семьи КНДР ранее не посещал Голубой дом — куда в 1968 году дедушка Ким Ё Чжон Ким Ир Сен отправил десятки спецназовцев, чтобы они убили южнокорейского лидера Пак Чон Хи. Почти все они были убиты неподалеку от дворца (англ. яз.).