В Таиланде по запросу США задержан россиянин. Его подозревают в киберпреступлениях

Полиция Таиланда по запросу американских правоохранительных органов задержала гражданина России, сообщает The Bangkok Post со ссылкой на информированные источники.

31-летний Сергей Медведев, по данным собеседников издания, проживал в Таиланде около шести лет. Он был задержан во вторник, 6 февраля, в Бангкоке по запросу ФБР.

Предполагается, пишет The Bangkok Post, что Медведев — второй человек в руководстве группировки Infraud, которая занималась продажей украденных данных о кредитных картах и банковских счетах, а также оружия и наркотиков в «теневом» сегменте интернета.

Торговля проводилась за биткоины. У Медведева при обыске, в ходе которого были изъяты компьютер и документы, было обнаружено более 100 тысяч биткоинов.