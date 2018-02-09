В Таиланде по запросу США задержан россиянин. Его подозревают в киберпреступлениях
Полиция Таиланда по запросу американских правоохранительных органов задержала гражданина России, сообщает The Bangkok Post со ссылкой на информированные источники.
31-летний Сергей Медведев, по данным собеседников издания, проживал в Таиланде около шести лет. Он был задержан во вторник, 6 февраля, в Бангкоке по запросу ФБР.
Предполагается, пишет The Bangkok Post, что Медведев — второй человек в руководстве группировки Infraud, которая занималась продажей украденных данных о кредитных картах и банковских счетах, а также оружия и наркотиков в «теневом» сегменте интернета.
Торговля проводилась за биткоины. У Медведева при обыске, в ходе которого были изъяты компьютер и документы, было обнаружено более 100 тысяч биткоинов.
Представитель полиции Таиланда подтвердил факт обыска, проведенного в Бангкоке, но не стал раскрывать подробности, сославшись на международный характер расследования (англ.яз.).