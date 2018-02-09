В Таиланде по запросу США задержан россиянин. Его подозревают в киберпреступлениях

The Bangkok Post
06:34, 9 февраля 2018
Требует подтверждения

Полиция Таиланда по запросу американских правоохранительных органов задержала гражданина России, сообщает The Bangkok Post со ссылкой на информированные источники.

31-летний Сергей Медведев, по данным собеседников издания, проживал в Таиланде около шести лет. Он был задержан во вторник, 6 февраля, в Бангкоке по запросу ФБР.

Предполагается, пишет The Bangkok Post, что Медведев — второй человек в руководстве группировки Infraud, которая занималась продажей украденных данных о кредитных картах и банковских счетах, а также оружия и наркотиков в «теневом» сегменте интернета.

Торговля проводилась за биткоины. У Медведева при обыске, в ходе которого были изъяты компьютер и документы, было обнаружено более 100 тысяч биткоинов.

Представитель полиции Таиланда подтвердил факт обыска, проведенного в Бангкоке, но не стал раскрывать подробности, сославшись на международный характер расследования (англ.яз.).

The Bangkok Post
8 февраля Минюст США объявил о предъявлении очных и заочных обвинений 36 членам группировки Infraud. В заявлении, распространенном Минюстом, говорилось, что в Infraud, действующую с 2010 года, входят около 11 тысяч человек по всему миру. Ущерб от деятельности группировки оценивается в 530 миллионов долларов.
В списке обвиняемых по делу Infraud, опубликованном Минюстом США, был гражданин РФ Александр Новак, а также украинцы Алексей Клименко и Святослав Бондаренко. Последнего Минюст США называет создателем группировки. Сергей Медведев в этом списке не упоминался.

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