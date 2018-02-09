В Санкт-Петербурге учительница заклеивала ученикам рот скотчем. СК и прокуратура начали проверку

В Санкт-Петербурге учительницу младших классов заподозрили в том, что она заклеивает ученикам рот скотчем. О произошедшем рассказали Пятому каналу родители учеников школы, расположенной в Парголово.

Телеканал также опубликовал видео, на котором один из школьников рассказывает о том, как учительница заклеила рот ученику второго класса, «который плохо себя вел». Речь, как предполагается, идет о школе № 474.

«Росбалту» в администрации Выборгского района сообщили, что известно как минимум о двух подобных инцидентах. Директор школы вызван в администрацию для объяснений. Учительница взяла больничный.

В свою очередь в комитете по образованию Санкт-Петербурга заявили, что речь идет об одном случае, когда ученику школы заклеили рот. «Скорее всего, будет приниматься решение об увольнении педагога», — добавили представители комитета.

Проверку в связи с произошедшим в школе в Выборгском районе начали прокуратура и Следственный комитет.

По данным «Росбалта», учительница работала в школе № 474 два года, ее общий стаж педагогической работы — четыре года.