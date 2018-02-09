В Санкт-Петербурге учительница заклеивала ученикам рот скотчем. СК и прокуратура начали проверку

Интерфакс
11:24, 9 февраля 2018
Надежный источник

В Санкт-Петербурге учительницу младших классов заподозрили в том, что она заклеивает ученикам рот скотчем. О произошедшем рассказали Пятому каналу родители учеников школы, расположенной в Парголово.

Телеканал также опубликовал видео, на котором один из школьников рассказывает о том, как учительница заклеила рот ученику второго класса, «который плохо себя вел». Речь, как предполагается, идет о школе № 474.

«Росбалту» в администрации Выборгского района сообщили, что известно как минимум о двух подобных инцидентах. Директор школы вызван в администрацию для объяснений. Учительница взяла больничный.

В свою очередь в комитете по образованию Санкт-Петербурга заявили, что речь идет об одном случае, когда ученику школы заклеили рот. «Скорее всего, будет приниматься решение об увольнении педагога», — добавили представители комитета.

Проверку в связи с произошедшим в школе в Выборгском районе начали прокуратура и Следственный комитет.

По данным «Росбалта», учительница работала в школе № 474 два года, ее общий стаж педагогической работы — четыре года.

В 2016 году в Перми учительница, заклеивавшая ученикам рот скотчем, была признана виновной по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и приговорена к штрафу в 30 тысяч рублей.
В ноябре 2017 года в заклеивании ученикам ртов обвинили учительницу одной из школ Смоленска. Учительница, как было объявлено, уволилась по собственному желанию. О каких-либо административных мерах в отношении нее не сообщалось.
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