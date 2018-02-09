Студента, затушившего сигарету об икону, арестовали на девять суток по статье о неподчинении полиции

В Краснодарском крае суд арестовал на девять суток студента Егора Гришина, которого задержали после того, как он затушил сигарету об икону. Его арестовали по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Мать Гришина Анна рассказала, что полиция вечером 8 февраля пришла в техникум в Краснодаре, где учится ее сын. В чем заключалось неповиновение полицейским, она не уточнила, но затем Гришина доставили в Горячий Ключ, где потом арестовали.

Помимо этого следователи начали проверку по поводу инцидента с иконой. Идет ли речь о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих, не уточняется.