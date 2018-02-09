Российский постпред в ООН рассказал о заработке террористов ИГ на онлайн-казино

Интерфакс
05:28, 9 февраля 2018
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Террористическая группировка «Исламское государство» потеряла значительную часть источников дохода, но продолжает искать «новые источники подпитки», например, зарабатывая на интернет-магазинах и онлайн-казино. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По сведениям дипломата, к концу 2017 года группировка получала не более двух миллионов долларов в месяц от незаконного оборота нефти и газа, при этом общий доход террористов упал до трех миллионов долларов. Игиловцы лишились доступа к месторождениям углеводородов и каналам их транспортировки и продажи благодаря «успешным действиям сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил России», подчеркнул он.

«Оттачиваются навыки использования современных технологий. К примеру, в одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов промышляют похищением средств рядовых граждан через подставные интернет-магазины. Борцы „Халифата“ не гнушаются и заработком через онлайн-казино», — рассказал Небензя.

Интерфакс
Согласно исследованию Всемирного банка, в 2014-2015 годах ИГ могла получать от продажи нефти до 28 миллионов долларов еженедельно. Общий доход группировки в 2014 году оценивался в 1,9 миллиарда долларов, а в 2016-м — 870 миллионов долларов.
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