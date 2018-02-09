Российский постпред в ООН рассказал о заработке террористов ИГ на онлайн-казино

Террористическая группировка «Исламское государство» потеряла значительную часть источников дохода, но продолжает искать «новые источники подпитки», например, зарабатывая на интернет-магазинах и онлайн-казино. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По сведениям дипломата, к концу 2017 года группировка получала не более двух миллионов долларов в месяц от незаконного оборота нефти и газа, при этом общий доход террористов упал до трех миллионов долларов. Игиловцы лишились доступа к месторождениям углеводородов и каналам их транспортировки и продажи благодаря «успешным действиям сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил России», подчеркнул он.