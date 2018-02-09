Футболист Лионель Месси​ ​стал лицом Альфа-банка на 2018 год

Ранее о том, что Месси стал лицом Альфа-банка, без указания источников сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян. До этого фото Месси в футболке Альфа-банка опубликовал телеграм-канал Mash.

Лионель Месси — один из лучших футболистов мира, он пять раз получал «Золотой мяч» как лучший игрок года. В 2017 году, по версии Forbes, он занял третье место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, заработав 80 миллионов долларов, из них 27 миллионов — на рекламных контрактах.