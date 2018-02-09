Футболист Лионель Месси стал лицом Альфа-банка на 2018 год
Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал лицом Альфа-банка на 2018 год, подтвердил «Ведомостям» представитель банка.
Ранее о том, что Месси стал лицом Альфа-банка, без указания источников сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян. До этого фото Месси в футболке Альфа-банка опубликовал телеграм-канал Mash.
Лионель Месси — один из лучших футболистов мира, он пять раз получал «Золотой мяч» как лучший игрок года. В 2017 году, по версии Forbes, он занял третье место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, заработав 80 миллионов долларов, из них 27 миллионов — на рекламных контрактах.
Еще один титулованный футболист Криштиану Роналду (на данный момент у него тоже пять «Золотых мячей») в 2014 году был лицом российского банка «Открытие», контроль над которым в 2017 году перешел к Центробанку.