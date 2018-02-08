Защита обжаловала приговор Никите Белых

«Буквально вчера я получил полную мотивированную копию приговора и сегодня подал краткую апелляционную жалобу на него… Мы будем бороться не только за вопросы, связанные с квалификацией, в рамках которой суд оценил действия Никиты Юрьевича, но и за вопросы, связанные с мерой наказания — его адекватностью и суровостью», — сообщил адвокат Андрей Грохотов на пресс-конференции в четверг.