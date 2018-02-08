Защита обжаловала приговор Никите Белых

Интерфакс
10:23, 8 февраля 2018
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Защита обжаловала приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взяточничество. Об этом заявил его адвокат Андрей Грохотов.

«Буквально вчера я получил полную мотивированную копию приговора и сегодня подал краткую апелляционную жалобу на него… Мы будем бороться не только за вопросы, связанные с квалификацией, в рамках которой суд оценил действия Никиты Юрьевича, но и за вопросы, связанные с мерой наказания — его адекватностью и суровостью», — сообщил адвокат Андрей Грохотов на пресс-конференции в четверг.

Интерфакс
1 февраля Никита Белых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. В деле фигурировали три эпизода на общую сумму в 600 тысяч евро. Суд также оштрафовал бывшего губернатора на 48,2 миллиона рублей (двукратный размер полученной взятки).

Дело Никиты Белых

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