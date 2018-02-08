В Бурятии сгорел передвижной цирк вместе с животными

Возле села Вознесеновка в Бурятии сгорел передвижной цирк, в котором было, предположительно, около 30 видов животных, сообщает сайт «Информ Полис» со ссылкой на управление МЧС по Бурятии.

Пожар произошел 4 февраля в 4:40 утра по местному времени (23:40 3 февраля по Москве). Сначала хозяйка пыталась потушить его сама с помощью двух огнетушителей. МЧС вызвал охранник производственной базы, возле которой стоял цирк. Пожар потушили в 5:25 (00:25 по Москве).

Возгорание произошло из-за короткого замыкания в фургоне с животными, предполагают в МЧС. «Они пытались согреть их обогревателем, протянув с базы кабель. Скорее всего, произошел перегруз, и розетка замкнула, — сказал сотрудник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тарбагатайскому и Иволгинскому районов ГУ МЧС по Бурятии Антон Сибиряков.

Хозяйка цирка, уроженка Москвы, отказалась рассказать, каких животных она держала, и сколько их было. По словам охранника базы, который вызвал пожарных, в фургоне находились около 30 видов животных, в том числе медведь и пантера.

Когда пожар начался, владелица не решилась открыть фургон и выпустить животных: она испугалась хищников, пишет «Информ Полис» без ссылки на источник.