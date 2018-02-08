Решение о допуске российских спортсменов огласят за несколько часов до открытия Олимпиады

Спортивный арбитражный суд заявил, что объявит о решении по допуску 45 российских спортсменов и двух тренеров за несколько часов до открытия Игр в Пхенчхане 9 февраля.

Решение ожидается с 9 до 12 часов по московскому времени, тогда как церемония открытия начнется в 14 часов.