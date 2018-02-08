Решение о допуске российских спортсменов огласят за несколько часов до открытия Олимпиады
Спортивный арбитражный суд заявил, что объявит о решении по допуску 45 российских спортсменов и двух тренеров за несколько часов до открытия Игр в Пхенчхане 9 февраля.
Решение ожидается с 9 до 12 часов по московскому времени, тогда как церемония открытия начнется в 14 часов.
Решение Международного олимпийского комитета об отказе в приглашении на Игры оспаривают две группы российских спортсменов. 13 атлетов и два тренера требуют, чтобы их допустили, так как спортивный арбитраж отменил их дисквалификацию в связи с подозрениями в употреблении допинга.
Еще 32 спортсмена, включая главных звезд Виктора Ана и Антона Шипулина, требуют допустить их на Олимпиаду, так как они вообще не упомянуты в докладах ВАДА и МОК о допинге.