Памфилова запретила называть опросы во время выборов «референдумами» и использовать эмблему ЦИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что нельзя называть референдумами те опросы, которые проводятся по инициативе местных властей одновременно с выборами президента.

Она также заметила, что нельзя использовать символику ЦИКа на мероприятиях, которые не связаны с официальными выборами. «Хотят за счет президентских выборов продвинуть свои местные мероприятия. Это недопустимо!» — заявила глава ЦИК.

Отдельно Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Московской области, которая сама приняла участие в организации «школьного референдума». Там, в частности, хотят опросить учеников о согласии на шестидневную учебную неделю. Памфилова пригрозила областной комиссии расформированием, главе комиссии Ирине Коноваловой вынесено предупреждение о недоверии со стороны ЦИКа. Решение областной комиссии о проведении «школьного референдума» отменено.