Памфилова запретила называть опросы во время выборов «референдумами» и использовать эмблему ЦИК

Агентство «Закон»
09:03, 8 февраля 2018
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что нельзя называть референдумами те опросы, которые проводятся по инициативе местных властей одновременно с выборами президента.

Она также заметила, что нельзя использовать символику ЦИКа на мероприятиях, которые не связаны с официальными выборами. «Хотят за счет президентских выборов продвинуть свои местные мероприятия. Это недопустимо!» — заявила глава ЦИК.

Отдельно Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Московской области, которая сама приняла участие в организации «школьного референдума». Там, в частности, хотят опросить учеников о согласии на шестидневную учебную неделю. Памфилова пригрозила областной комиссии расформированием, главе комиссии Ирине Коноваловой вынесено предупреждение о недоверии со стороны ЦИКа. Решение областной комиссии о проведении «школьного референдума» отменено.

«Я против использования слова референдум, где это не положено, называйте их опросами. Надо отделить, все что не касается выборов от самих выборов», — заявила Памфилова.

Агентство «Закон»
Официально 18 марта проводятся выборы президента России, референдум о переносе времени в Волгоградской области на час назад, а также 128 местных референдумов в поселениях Кировской области.
Представители власти в разных регионах России решили устроить во время выборов президента неофициальные «школьные референдумы». Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что это не является попыткой увеличить явку на выборах главы государства.

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