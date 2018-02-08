Опубликовано интервью с боевиком, который взял на себя ответственность за сбитый в Сирии Су-25

Группа сирийских журналистов и правозащитников Northern Syria Observer опубликовала интервью с боевиком, который якобы сбил российский штурмовик Су-25.

Мужчина на видео утверждает, что его зовут Махмуд Хадж Исмаил (позывной «Кастро») и что он состоит в группировке . По его словам, именно он сбил российский штурмовик Су-25. Мужчина говорит, что сделал это с помощью пулемета, а не переносного зенитно-ракетного комплекса.

Также боевик утверждает, что «Свободная армия Идлиба» сбила уже пять самолетов, среди которых в том числе Ил. Официально о потере самолета этой марки в Сирии не сообщалось, отмечает «Коммерсант».