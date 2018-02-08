Опубликовано интервью с боевиком, который взял на себя ответственность за сбитый в Сирии Су-25

Northern Syria Observer
21:23, 7 февраля 2018
Требует подтверждения

Группа сирийских журналистов и правозащитников Northern Syria Observer опубликовала интервью с боевиком, который якобы сбил российский штурмовик Су-25.

Мужчина на видео утверждает, что его зовут Махмуд Хадж Исмаил (позывной «Кастро») и что он состоит в группировке «Свободная армия Идлиба». По его словам, именно он сбил российский штурмовик Су-25. Мужчина говорит, что сделал это с помощью пулемета, а не переносного зенитно-ракетного комплекса.

Также боевик утверждает, что «Свободная армия Идлиба» сбила уже пять самолетов, среди которых в том числе Ил. Официально о потере самолета этой марки в Сирии не сообщалось, отмечает «Коммерсант».

«Если бы у нас были [ПЗРК], [наши ракеты] долетели бы до России», — говорит мужчина на видео.

Northern Syria Observer
Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля во время патрулирования в сирийской провинции Идлиб, по предварительным данным, — из ПЗРК. Пилот Роман Филипов катапультировался; на земле он подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.
Ранее ответственность за сбитый самолет взяли на себя две другие сирийские группировки — «Джейш ан-Наср» и «Хайят тахрир аш-Шам». Боевики опубликовали видео запуска ракеты по Су-25 и съемку горящих обломков штурмовика.

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