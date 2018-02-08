Опубликовано интервью с боевиком, который взял на себя ответственность за сбитый в Сирии Су-25
Группа сирийских журналистов и правозащитников Northern Syria Observer опубликовала интервью с боевиком, который якобы сбил российский штурмовик Су-25.
Мужчина на видео утверждает, что его зовут Махмуд Хадж Исмаил (позывной «Кастро») и что он состоит в группировке «Свободная армия Идлиба». По его словам, именно он сбил российский штурмовик Су-25. Мужчина говорит, что сделал это с помощью пулемета, а не переносного зенитно-ракетного комплекса.
"Castro", the FSA fighter, to NSO reporter: "I have shot down the Russian aircraft near Saraqib by heavy machine gun, and if we had anti-aircraft guns we would have reached Russia"#Syria #Aleppo #Idlib #FSA #HTS #Assad #Saraqib #Russia #Idlib_countryside pic.twitter.com/QKHBEV67eP— Northern Syria Observer (@NSO_SY) February 6, 2018
Также боевик утверждает, что «Свободная армия Идлиба» сбила уже пять самолетов, среди которых в том числе Ил. Официально о потере самолета этой марки в Сирии не сообщалось, отмечает «Коммерсант».
«Если бы у нас были [ПЗРК], [наши ракеты] долетели бы до России», — говорит мужчина на видео.