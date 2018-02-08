На Бермудских островах разрешили однополые браки. Через полгода запретили

С момента легализации на Бермудских островах было заключено менее десяти браков между людьми одного пола.

Бермуды стали первой страной в мире, где сначала легализовали, а затем запретили однополые браки, пишет The Guardian со ссылкой на активистов по защите прав ЛГБТ.

Власти отменили однополые браки, которые были легализованы решением Верховного суда в мае 2017 года.

«Закон должен учесть интересы двух пока что непримиримых групп на Бермудских островах. Он подтвердит, что брак заключается между мужчиной и женщиной, и в то же время признает и защитит права однополых пар», — заявил министр внутренних дел Уолтон Браун (англ. яз.).

В 2016 году на Бермудах был проведен референдум, на котором почти 70% проголосовавших высказались против однополых браков, и более 60% — против однополых гражданских партнерств. В голосовании приняли участие менее половины избирателей, законодательной силы референдум не имел.

После того, как Верховный суд Бермудских островов признал право однополых пар на брак, в местный парламент был внесен законопроект о гражданских партнерствах, запрещающий гей-браки. В декабре 2017 года он был принят.

Однополые браки можно заключать в большинстве стран Западной и Северной Европы, США и Канаде, в ряде стран Южной Америки, в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии.