Госкомпания попросила обанкротить крупнейший таксопарк Москвы

Принадлежащая государству компания «ВЭБ-лизинг» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве крупнейшей таксомоторной компании города — «Асап». Уведомление о грядущем банкротстве размещено в федеральном реестре.

В конце 2017 года «Асап» перестала выплачивать деньги за машины, полученные в «ВЭБ-лизинге». У нее изъяли автомобили — сейчас они размещены на стоянке в районе Третьего транспортного кольца.

Машины компании «Асап» находятся на стоянке в районе Третьего транспортного кольца, которую уже называют «кладбищем такси» Meduza

К компании были поданы иски от агрегаторов Gett (190 миллионов рублей) и «Яндекс.Такси» (57 миллионов рублей), а также ряда других партнеров. Крупные суммы исков объясняются тем, что некоторые агрегаторы могли кредитовать «Асап» для приобретения новых автомобилей. Это подтвердил собеседник «Медузы», близкий к правительству Москвы.

Из-за долгов «Асап» пострадали водители: как рассказал «Медузе» источник в одной из таксомоторных компаний, некоторым из них не выплатили зарплату за несколько недель.

В «Яндекс.Такси» и Gett «Медузе» подтвердили факт подачи исков, отметив, что на клиентах проблемы «Асап» не сказались — его место заняли автомобили других компаний. В «Яндекс.Такси» также уточнили, что иск компании касается только возврата части аванса за рекламные услуги, которые не были оказаны в полном объеме. В «Асап» не ответили на вопросы «Медузы».