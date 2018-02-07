В московском метро сломались билетные автоматы

Московский метрополитен
12:02, 7 февраля 2018
Надежный источник
Обновление. После 16:00 в метро сообщили, что работа всех автоматов восстановлена.

В московском метро сломалась часть автоматов по продаже билетов. Об этом сообщили в твиттере метрополитена.

Пресс-служба метро пообещала как можно скорее восстановить работу автоматов, но в течение часа после первого сообщения никаких новых сообщений о неисправности и состоянии техники не было.

Московский метрополитен прилагает все усилия к тому, чтобы избежать очередей. Кассы работают в усиленном режиме — открыты все окна. На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы.

Московский метрополитен
В 2017 году автоматы в московском метро перенесли на наиболее загруженные станции. Это позволило снизить очереди в кассы на 15%.
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