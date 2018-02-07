Россия обвинила США в жестоком обращении с россиянином, арестованным по обвинению в хакерских атаках

Российское посольство в Вашингтоне потребовало у Госдепартамента и Минюста США улучшить условия содержания в тюрьме обвиняемого в хакерских атаках российского программиста Петра Левашова, в частности, выдать ему необходимые лекарства. Об этом сказано в заявлении посольства в фейсбуке.

Левашов находится в тюрьме «Бриджпорт» в штате Коннектикут; российские дипломаты посетили его 6 февраля. По их словам, Левашов сидит в плохо освещаемой камере размером два на два метра. Ему запрещено общаться с другими заключенными, выходить на прогулки и звонить родственникам в Россию. Кроме того, у Левашова нет подушки и матраса (только «подстилка толщиной 1 сантиметр»). Из-за этого, а также из-за шума в соседних камерах россиянин не может нормально спать, утверждают дипломаты.