Россия обвинила США в жестоком обращении с россиянином, арестованным по обвинению в хакерских атаках

Посольство России в США
19:29, 7 февраля 2018
Надежный источник

Российское посольство в Вашингтоне потребовало у Госдепартамента и Минюста США улучшить условия содержания в тюрьме обвиняемого в хакерских атаках российского программиста Петра Левашова, в частности, выдать ему необходимые лекарства. Об этом сказано в заявлении посольства в фейсбуке.

Левашов находится в тюрьме «Бриджпорт» в штате Коннектикут; российские дипломаты посетили его 6 февраля. По их словам, Левашов сидит в плохо освещаемой камере размером два на два метра. Ему запрещено общаться с другими заключенными, выходить на прогулки и звонить родственникам в Россию. Кроме того, у Левашова нет подушки и матраса (только «подстилка толщиной 1 сантиметр»). Из-за этого, а также из-за шума в соседних камерах россиянин не может нормально спать, утверждают дипломаты.

«В результате негуманного обращения здоровье российского гражданина ухудшилось. Несмотря на то, что Левашова осмотрел тюремный врач, прописанные лекарства ему до сих пор не выдали», — сказано в сообщении посольства.

Посольство России в США
Российского программиста Петра Левашова задержали в апреле 2017 года в Испании по запросу США, где его обвиняют в создании ботнета Kelihos, который состоял из более чем 100 тысяч зараженных компьютеров и использовался для распространения вирусов и спама.
Испания выдала Левашова США 2 февраля, хотя в испанском суде Левашов заявлял, что в Штатах его «подвергнут пыткам» и убьют в течение года, либо он сам покончит с собой. Суд присяжных по делу Левашова может пройти в конце 2018 года.
Российские дипломаты в Вашингтоне уже жаловались, что многие россияне, которые находятся в тюрьмах США, сталкиваются с проблемами при оказании им медицинской помощи.
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