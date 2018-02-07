Россия обвинила США в жестоком обращении с россиянином, арестованным по обвинению в хакерских атаках
Российское посольство в Вашингтоне потребовало у Госдепартамента и Минюста США улучшить условия содержания в тюрьме обвиняемого в хакерских атаках российского программиста Петра Левашова, в частности, выдать ему необходимые лекарства. Об этом сказано в заявлении посольства в фейсбуке.
Левашов находится в тюрьме «Бриджпорт» в штате Коннектикут; российские дипломаты посетили его 6 февраля. По их словам, Левашов сидит в плохо освещаемой камере размером два на два метра. Ему запрещено общаться с другими заключенными, выходить на прогулки и звонить родственникам в Россию. Кроме того, у Левашова нет подушки и матраса (только «подстилка толщиной 1 сантиметр»). Из-за этого, а также из-за шума в соседних камерах россиянин не может нормально спать, утверждают дипломаты.
«В результате негуманного обращения здоровье российского гражданина ухудшилось. Несмотря на то, что Левашова осмотрел тюремный врач, прописанные лекарства ему до сих пор не выдали», — сказано в сообщении посольства.