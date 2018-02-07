Forbes составил первый рейтинг криптомиллиардеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых бизнесменов, заработавших состояние на криптовалютах.

Первое место в рейтинге занял соучредитель криптовалютной платформы для платежных систем Ripple Крис Ларсен. Его состояние Forbes оценил в 7,5-8 миллиардов долларов.

На второй строчке разместился сооснователь Ethereum генеральный директор блокчейн-компании ConsenSys Джозеф Любин с состоянием в 1-5 миллиарда долларов. Создатель Ethereum Виталик Бутерин, по подсчетам Forbes, заработал 400-500 миллионов долларов.

Третье место досталось Чанпэну Чжао, основавшему криптовалютную биржу Binance, с состоянием, по версии Forbes, в 1,1-2 миллиарда долларов.

Четвертыми в рейтинге стали братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы — основатели соцсети ConnectU, которые были одними из первых, вложившихся в биткоины. Уинклвоссы, судившиеся с основателем Facebook Марком Цукербергом, обвиняя его в плагиате, заработали от 900 миллионов до 1,1 миллиарда долларов.

В декабре британская газета The Daily Telegraph объявила Уинклвоссов первыми криптовалютными миллиардерами.