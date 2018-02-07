Британская разведка заинтересовалась IPO компании Дерипаски на лондонской бирже

The Daily Telegraph
10:30, 7 февраля 2018
Надежный источник

Разведывательная служба Великобритании MI6 выразила обеспокоенность тем фактом, что первичное размещение акций (IPO) компании En+ на бирже в Лондоне прошло без предварительных консультаций с разведкой, сообщает The Daily Telegraph.

Источник газеты в разведке назвал «скандалом» разрешение компании, контролируемой российским миллиардером Олегом Дерипаской, провести IPO. В частности, есть вопросы к совладельцу En+ — банку ВТБ, находящемуся под санкциями Евросоюза и США. На En+ санкции не распространяются, но ВТБ выделял компании средства на IPO.

«Есть опасения, что средства, привлеченные на бирже, могли использоваться для обхода санкций, а также для поддержки российского ВПК в то время, как российские военные создают все большую опасность для интересов безопасности Великобритании», — заявил источник газеты в разведке (англ. яз.).

The Daily Telegraph
En+ провела IPO в ноябре 2017 года. Это размещение стало крупнейшим для российских компаний на Лондонской бирже с 2012 года. За счет допэмиссий компания сумела привлечь полтора миллиарда долларов.
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