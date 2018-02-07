Британская разведка заинтересовалась IPO компании Дерипаски на лондонской бирже

Разведывательная служба Великобритании MI6 выразила обеспокоенность тем фактом, что первичное размещение акций (IPO) компании En+ на бирже в Лондоне прошло без предварительных консультаций с разведкой, сообщает The Daily Telegraph.

Источник газеты в разведке назвал «скандалом» разрешение компании, контролируемой российским миллиардером Олегом Дерипаской, провести IPO. В частности, есть вопросы к совладельцу En+ — банку ВТБ, находящемуся под санкциями Евросоюза и США. На En+ санкции не распространяются, но ВТБ выделял компании средства на IPO.