В Дамаске обстреляли здание торгпредства России

В результате никто не пострадал. По сообщению российского МИДа, зданию причинен значительный ущерб.

В Дамаске 6 февраля попало под обстрел законсервированное здание торгового представительства России в Сирии.

Напоминаем, что накануне под минометный обстрел в Старом городе Дамаска попала российская неправительственная делегация, которую пришлось срочно эвакуировать с места инцидента. Огонь велся прицельно по пунктам раздачи гуманитарной помощи, которую привезли российские религиозные деятели.

Посольство России в Дамаске раз в несколько месяцев подвергается обстрелам — это происходило, в частности, в августе и ноябре 2017 года.

5 февраля в Дамаске был и обстреляны пункты раздачи гуманитарной помощи, привезенной делегацией духовенства из России. Погибли несколько мирных жителей.

Россия ведет в Сирии военную операцию, поддерживая войска президента Башара Асада. По официальным данным, за неполные 2,5 года там погибли более 40 российских военнослужащих. 3 февраля в провинции Идлиб погиб летчик Роман Филипов, самолет которого сбили боевики.