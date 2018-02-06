В Дамаске обстреляли здание торгпредства России

МИД РФ
17:35, 6 февраля 2018
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В Дамаске 6 февраля попало под обстрел законсервированное здание торгового представительства России в Сирии.

В результате никто не пострадал. По сообщению российского МИДа, зданию причинен значительный ущерб.

Напоминаем, что накануне под минометный обстрел в Старом городе Дамаска попала российская неправительственная делегация, которую пришлось срочно эвакуировать с места инцидента. Огонь велся прицельно по пунктам раздачи гуманитарной помощи, которую привезли российские религиозные деятели.

МИД РФ
Посольство России в Дамаске раз в несколько месяцев подвергается обстрелам — это происходило, в частности, в августе и ноябре 2017 года.
5 февраля в Дамаске был и обстреляны пункты раздачи гуманитарной помощи, привезенной делегацией духовенства из России. Погибли несколько мирных жителей.
Россия ведет в Сирии военную операцию, поддерживая войска президента Башара Асада. По официальным данным, за неполные 2,5 года там погибли более 40 российских военнослужащих. 3 февраля в провинции Идлиб погиб летчик Роман Филипов, самолет которого сбили боевики.

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