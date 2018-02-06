Тело погибшего в Сирии летчика доставили в Россию

РБК
12:33, 6 февраля 2018
Надежный источник

Тело военного летчика Романа Филипова, который погиб в Сирии 3 февраля, доставлено в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и администрации президента РФ.

По словам источника в «частной разведывательно-аналитической компании», Россия получила тело военнослужащего при посредничестве Турции.

Минобороны РФ подтвердило, что российская военная разведка «во взаимодействии с турецкими коллегами» вернула в РФ «тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова», передает «Интерфакс».

Обновление: Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — сказал собеседник РБК из Минобороны. «Идет оповещение родственников о том, что тело возвращено в Россию», — сказал источник РБК, близкий к администрации президента.

РБК
Роман Филипов был пилотом штурмовика Су-25, который был сбит 3 февраля боевиками в сирийской провинции Идлиб. Ему удалось катапультироваться, но на земле его окружили, и он подорвал себя гранатой.
В Минобороны РФ заявили, что меры по возвращению тела Филипова предпринимаются «совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации „Идлиб“».
Россия с осени 2015 года проводит военную операцию в Сирии, где с 2011 года идет гражданская война. Ее официальная цель — помощь правительству Башара Асада в борьбе с терроризмом. Президент России Владимир Путин трижды объявлял о выводе из Сирии основной части военных, последний раз — в конце 2017-го.

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