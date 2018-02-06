Тело погибшего в Сирии летчика доставили в Россию

Тело военного летчика Романа Филипова, который погиб в Сирии 3 февраля, доставлено в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и администрации президента РФ.

По словам источника в «частной разведывательно-аналитической компании», Россия получила тело военнослужащего при посредничестве Турции.

Минобороны РФ подтвердило, что российская военная разведка «во взаимодействии с турецкими коллегами» вернула в РФ «тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова», передает «Интерфакс».

Обновление: Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.