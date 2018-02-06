Площадь перед российским посольством в Вашингтоне получила имя Бориса Немцова

Городской совет Вашингтона утвердил постоянно действующий законопроект о присвоении площади перед посольством России имени политика Бориса Немцова. Об этом в твиттере сообщил председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

В феврале 2017 года сенатор Марко Рубио предложил назвать именем Бориса Немцова участок Висконсин-авеню около посольства России в Вашингтоне и изменить таким образом адрес диппредставительства с «2650 Висконсин авеню» на «1 Борис Немцов плаза». Городской совет в январе 2018 года одобрил присвоение имени Немцова площади напротив посольства, отметив, что адрес дипмиссии при этом не изменится.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Исполнителями убийства были признаны пятеро выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатором следствие считает Руслана Мухудинова, водителя заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Мухудинов объявлен в розыск. Заказчик преступления не установлен; адвокаты семьи Немцова считают, что это сам Геремеев.