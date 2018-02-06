На Тайване произошло землетрясение. Разрушены несколько зданий

На востоке Тайваня 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (18:50 по Москве), сообщает BBC. Эпицентр землетрясения находился в 22 километрах к северо-востоку от города Хуалянь.

Информации о пострадавших пока нет. По предварительным данным, в Хуаляне разрушены несколько зданий, в том числе гостиница Marshal Hotel, сообщает издание Taiwan News. Также в городе повреждены два моста.

RT @ sweet 7 daddy: Hualien Troubled 塌 pic.twitter.com/YhGvYHxsOs — FastNews00 (@fastnews00) February 6, 2018