На Тайване произошло землетрясение. Разрушены несколько зданий

Reuters
17:16, 6 февраля 2018
Надежный источник

На востоке Тайваня 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (18:50 по Москве), сообщает BBC. Эпицентр землетрясения находился в 22 километрах к северо-востоку от города Хуалянь.

Информации о пострадавших пока нет. По предварительным данным, в Хуаляне разрушены несколько зданий, в том числе гостиница Marshal Hotel, сообщает издание Taiwan News. Также в городе повреждены два моста.

Остров Тайвань находится в районе Тихоокеанского вулканического огненного кольца — области на стыке тектонических плит, в которой расположено много вулканов и нередко происходят землетрясения. Предыдущее землетрясение на Тайване (магнитудой 6,1) было зафиксировано в воскресенье, 4 февраля. Оно также произошло в районе Хуаляня.
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