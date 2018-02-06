Курс биткоина опустился ниже семи тысяч долларов

CoinDesk
21:38, 5 февраля 2018
Надежный источник

Курс биткоина 5 февраля опустился ниже семи тысяч долларов, свидетельствуют данные сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах.

Утром 5 февраля курс биткоина превышал восемь тысяч долларов. К 23:00 по московскому времени стоимость криптовалюты снизилась до дневного минимума — 6 587 долларов. К полуночи курс снова немного вырос; в 00:13 по московскому времени он составлял 6 971 долларов.

На пике в декабре 2017 года курс биткоина достигал 20 тысяч долларов; после этого криптовалюта стала дешеветь. Падение ее стоимости связывают в том числе с ограничениями, которые вводит для биткоина правительство Китая. Китайские власти запретили майнинг (создание) биткоинов в стране, а также решили заблокировать все сайты, связанные с торговлей криптовалютами и первичным размещением токенов (ICO).

Что важно знать про биткоин

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

В Новосибирской области дети погибли в оставленной коммунальщиками яме Жители поселка Колывань устроили стихийный митинг, требуя отставки главы района

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме