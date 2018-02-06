Курс биткоина опустился ниже семи тысяч долларов

Курс биткоина 5 февраля опустился ниже семи тысяч долларов, свидетельствуют данные сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах.

Утром 5 февраля курс биткоина превышал восемь тысяч долларов. К 23:00 по московскому времени стоимость криптовалюты снизилась до дневного минимума — 6 587 долларов. К полуночи курс снова немного вырос; в 00:13 по московскому времени он составлял 6 971 долларов.