В Азербайджане перенесены выборы президента. Причина переноса не объясняется

Интерфакс
07:46, 5 февраля 2018
Надежный источник

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 11 апреля внеочередные выборы главы государства. Первоначально планировалось, что выборы пройдут 17 октября 2018 года.

Причина переноса выборов в распоряжении, опубликованном на сайте президента Азербайджана, не поясняется.

Пост президента Азербайджана с 2003 года занимает Ильхам Алиев — сын бывшего главы республики Гейдара Алиева.
Ильхам Алиев дважды переизбирался на пост президента — в 2008 и 2013 годах, набирая более 80% голосов.
В 2016 году в Конституцию Азербайджана были внесены изменения, увеличивающие президентский срок с пяти до семи лет.
Предполагается, что Ильхам Алиев будет баллотироваться на очередной срок.
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