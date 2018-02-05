В Азербайджане перенесены выборы президента. Причина переноса не объясняется

Причина переноса выборов в распоряжении, опубликованном на сайте президента Азербайджана, не поясняется.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 11 апреля внеочередные выборы главы государства. Первоначально планировалось, что выборы пройдут 17 октября 2018 года.

Пост президента Азербайджана с 2003 года занимает Ильхам Алиев — сын бывшего главы республики Гейдара Алиева.

Ильхам Алиев дважды переизбирался на пост президента — в 2008 и 2013 годах, набирая более 80% голосов.

В 2016 году в Конституцию Азербайджана были внесены изменения, увеличивающие президентский срок с пяти до семи лет.

Предполагается, что Ильхам Алиев будет баллотироваться на очередной срок.