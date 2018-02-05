Пилоту сбитого в Сирии Су-25 посмертно присвоят звание Героя России
Роману Филипову, управлявшему Су-25, сбитым в Сирии, будет посмертно присвоено звание Героя России, объявило Минобороны.
В сообщении пресс-службы Минобороны также подтверждается появившаяся ранее информация о том, что Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам.
Российский штурмовик Су-25 были сбит в сирийской провинции Идлиб вечером 3 февраля. Су-25, по предварительным данным, был сбит из ПЗРК.
Ответственность за сбитый штурмовик взяли на себя две группировки — «Джейш ан-Наср» и «Хайят тахрир аш-Шам». Боевики опубликовали видео запуска ракеты по Су-25 и съемку горящих обломков штурмовика.
Спустя несколько часов после того, как Су-25 был сбит, российские военные нанесли удар по территории, откуда по штурмовику была запущена ракета. В результате удара, как отчиталось Минобороны, были убиты более 30 боевиков.