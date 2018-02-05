Пилоту сбитого в Сирии Су-25 посмертно присвоят звание Героя России

В сообщении пресс-службы Минобороны также подтверждается появившаяся ранее информация о том, что Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам.

Российский штурмовик Су-25 были сбит в сирийской провинции Идлиб вечером 3 февраля. Су-25, по предварительным данным, был сбит из ПЗРК.

Ответственность за сбитый штурмовик взяли на себя две группировки — «Джейш ан-Наср» и «Хайят тахрир аш-Шам». Боевики опубликовали видео запуска ракеты по Су-25 и съемку горящих обломков штурмовика.

Спустя несколько часов после того, как Су-25 был сбит, российские военные нанесли удар по территории, откуда по штурмовику была запущена ракета. В результате удара, как отчиталось Минобороны, были убиты более 30 боевиков.