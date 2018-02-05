Пенсионерку из Краснодарского края дважды арестовали за один и тот же ролик во «ВКонтакте»

ОВД-Инфо
18:13, 5 февраля 2018
Надежный источник

Суд города Горячий Ключ в Краснодарском крае дважды арестовал пенсионерку Раису Погодаеву за ролик со свастикой. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на саму Погодаеву.

50-летняя Погодаева перепостила на своей странице во «ВКонтакте» ролик краснодарского блогера Леонида Кудинова, в котором были показаны несколько коллажей со свастикой. В октябре 2017 года суд признал пенсионерку виновной в публичной демонстрации нацистской символики. Женщину арестовали на 10 суток, сообщало издание «Кавказский узел».

В январе 2018 года Погодаева опубликовала во «Вконтакте» запись о причинах своего ареста — и добавила к ней ссылку на ролик, из-за которого ее арестовали. После этого пенсионерку повторно осудили за демонстрацию нацистской символики. 23 января она получила 10 суток ареста.

«Весь декабрь мне все писали в личку. У меня 1400 друзей „ВКонтакте“. Все спрашивали, за что я отсидела. Ну, я устала отвечать всем и решила написать на стене, чтобы все видели», — рассказала Раиса Погодаева.

ОВД-Инфо
Публичную демонстрацию нацистской и экстремистской символики в России запрещает Кодекс об административных правонарушениях. За это полагается штраф до двух тысяч рублей, а также арест сроком до 15 суток.
В июне 2017 года Минкомсвязи предложило разрешить демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику «в просветительских, учебных и информационных целях». Министерство заявило, что действующий закон позволяет привлекать к ответственности за публикацию любых фото и видео про Великую Отечественную войну. Госдума пока не рассматривала законопроект.
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