Пенсионерку из Краснодарского края дважды арестовали за один и тот же ролик во «ВКонтакте»

Суд города Горячий Ключ в Краснодарском крае дважды арестовал пенсионерку Раису Погодаеву за ролик со свастикой. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на саму Погодаеву.

50-летняя Погодаева перепостила на своей странице во «ВКонтакте» ролик краснодарского блогера Леонида Кудинова, в котором были показаны несколько коллажей со свастикой. В октябре 2017 года суд признал пенсионерку виновной в публичной демонстрации нацистской символики. Женщину арестовали на 10 суток, сообщало издание «Кавказский узел».

В январе 2018 года Погодаева опубликовала во «Вконтакте» запись о причинах своего ареста — и добавила к ней ссылку на ролик, из-за которого ее арестовали. После этого пенсионерку повторно осудили за демонстрацию нацистской символики. 23 января она получила 10 суток ареста.