Власти города под Волгоградом удалили фото детей, которых поставили на колени ради флешмоба к 75-летию победы под Сталинградом

С сайта администрации города Михайловка в Волгоградской области удалили фотографию детей из детского сада, которых поставили на колени в рамках флешмоба, организованного к 75-летию победы в Сталинградской битве.

Удален целый фотоотчет о флешмобе, который был озаглавлен «Школьники Михайловки приняли вызов!» Он сохранился в кэше Google, но фотографии детей из детского сада там нет. Участники флешмоба выстраивались так, чтобы на снимке получилось число 75.

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Снимок также убрали из сообщества «Команда Михайловки» в соцсети «ВКонтакте», но пользователи снова его опубликовали.

«Эхо Москвы» сообщило со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Волгоградской области Нину Болдыреву, что в связи с публикацией снимка пройдет проверка. Однако «Интерфаксу» Болдырева заявила, что не собирается проводить проверку и никому о ней не говорила.

По словам Болдыревой, она не видит ничего предосудительного в участии детей во флешмобе. Комментируя публикации, в которых акцию подвергали критике, она заявила: «Какой повод обсуждать, а тем более притягивать за уши такого рода комментарии по поводу этой акции? Это возмутительно и аморально».

Болдырева также рассказала, как именно был сделан снимок: «Воспитатели решили провести такую акцию и сделать фотографию со второго этажа детского сада, чтобы она была яркой. Детей попросили присесть, поскольку, когда они в рост стояли, не очень удачно получалось. Детишки меленькие кто на колени, кто на корточки, кто на попу плюхнулись».