В Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. Два человека погибли, 70 ранены

В Южной Каролине потерпел крушение пассажирский поезд, следовавший из Нью-Йорка в Майами. Он столкнулся с товарным составом, несколько вагонов при этом сошли с рельсов.

В результате катастрофы погибли два человека, около 70 получили травмы. Всего в поезде находились 139 пассажиров.

Причины крушения пока не установлены.