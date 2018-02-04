В Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. Два человека погибли, 70 ранены

CBS
13:43, 4 февраля 2018
Надежный источник

В Южной Каролине потерпел крушение пассажирский поезд, следовавший из Нью-Йорка в Майами. Он столкнулся с товарным составом, несколько вагонов при этом сошли с рельсов.

В результате катастрофы погибли два человека, около 70 получили травмы. Всего в поезде находились 139 пассажиров.

Причины крушения пока не установлены.

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