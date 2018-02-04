В Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. Два человека погибли, 70 ранены
В Южной Каролине потерпел крушение пассажирский поезд, следовавший из Нью-Йорка в Майами. Он столкнулся с товарным составом, несколько вагонов при этом сошли с рельсов.
В результате катастрофы погибли два человека, около 70 получили травмы. Всего в поезде находились 139 пассажиров.
Причины крушения пока не установлены.
At least 2 dead, 70 hurt in crash of New York to Miami Amtrak train https://t.co/EjT9Orm9Db pic.twitter.com/FmDvTezO2j— Eyewitness News (@ABC7NY) February 4, 2018