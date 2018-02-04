МОК предложил реформировать спортивный арбитраж, который отменил дисквалификацию 28 россиян

Интерфакс
08:54, 4 февраля 2018
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о необходимости внутренних реформ в структуре спортивного арбитража в Лозанне (CAS), который снял подозрения в применении допинга с 28 российских спортсменов.

Бах назвал решение суда «разочаровывающим и неожиданным». По словам президента МОК, оно может негативно сказаться на борьбе с допингом. «Мы не можем допустить ситуацию, при которой спортсмены потеряют доверие к CAS», — сказал Бах.

Президент МОК также заявил, что решение о том, приглашать ли российских спортсменов, оправданных CAS, на Олимпиаду-2018, будет принято в течение нескольких дней.

Интерфакс
Арбитраж в Лозанне 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были дисквалифицированы из-за нарушения антидопинговых правил. Суд разрешил им участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане и восстановил их результаты на Играх 2014 года в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК пригласить в Пхенчхан 14 спортсменов из числа тех, кто был полностью оправдан судом.
Санкции против спортсменов были введены по итогам расследований, которые продемонстрировали существование системы использования допинга в российском спорте. Российские чиновники признают отдельные нарушения антидопинговых правил, но отрицают, что в стране была создана поддерживаемая государством система применения запрещенных веществ.

Подробнее о решении спортивного суда

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