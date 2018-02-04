МОК предложил реформировать спортивный арбитраж, который отменил дисквалификацию 28 россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о необходимости внутренних реформ в структуре спортивного арбитража в Лозанне (CAS), который снял подозрения в применении допинга с 28 российских спортсменов.

Бах назвал решение суда «разочаровывающим и неожиданным». По словам президента МОК, оно может негативно сказаться на борьбе с допингом. «Мы не можем допустить ситуацию, при которой спортсмены потеряют доверие к CAS», — сказал Бах.