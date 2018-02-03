В Петербурге убит оппозиционер Константин Синицин

Фонтанка.ру
11:45, 3 февраля 2018
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В Санкт-Петербурге 26 января был найден убитым оппозиционер Константин Синицин. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Синицину было 53 года, пишет «Фонтанка». Он был «постоянным участником оппозиционных акций», заявил депутат городского заксобрания Борис Вишневский.

Опубликовано Борисом Вишневским 2 февраля 2018 г.

Тело оппозиционера со следами травм головы было найдено в подъезде его дома. По данным издания «Фонтанка», полиция задержала 44-летнего мужчину, который якобы последним видел Синицина живым. По предварительным данным, у них произошел конфликт на бытовой почве (по версии агентства «Росбалт» — «после совместного распития спиртного»).

Возбуждено дело по статье «умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть».

[Синицин] давно известен в среде оппозицонеров. В 2011-м году задерживался на подходах к ПМЭФ , в 2015-м активно выражался против системы «Платон», в прошлом году был бессменным участником акций в защиту светского статуса Исаакиевского собора.

Фонтанка.ру
Правозащитник Динар Идрисов, сообщивший о гибели Констанина Синицина, был избит 28 января в Петербурге. Трое мужчин напали на него в подъезде дома у площади Пролетарской диктатуры, откуда он хотел снимать акцию в поддержку «Забастовки избирателей». Ему сломали руку и скулу.
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