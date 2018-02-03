В Петербурге убит оппозиционер Константин Синицин

В Санкт-Петербурге 26 января был найден убитым оппозиционер Константин Синицин. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Синицину было 53 года, пишет «Фонтанка». Он был «постоянным участником оппозиционных акций», заявил депутат городского заксобрания Борис Вишневский.

Тело оппозиционера со следами травм головы было найдено в подъезде его дома. По данным издания «Фонтанка», полиция задержала 44-летнего мужчину, который якобы последним видел Синицина живым. По предварительным данным, у них произошел конфликт на бытовой почве (по версии агентства «Росбалт» — «после совместного распития спиртного»).

Возбуждено дело по статье «умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть».