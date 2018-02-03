В Италии по прохожим открыли огонь из машины, есть раненые

В городе Мачерата в Центральной Италии несколько человек были ранены в результате стрельбы, открытой из окна машины.

По предварительным данным, ранены шесть человек. По сообщению полиции, они все иностранные граждане, выходцы из Африки.

Задержан 28-летний подозреваемый. По информации агентства Ansa, перед задержанием он вскинул руку в фашистском приветствии. По неподтвержденным данным, в машине могли находиться два человека.

Информации о возможных мотивах случившегося нет. Как пишет Ansa, стрельба произошла недалеку от мест, связанных с резонансным делом о гибели 18-летней девушки, по которому был задержан нигериец. Мэр города заявил, что «близость этих событий заставляет думать об их связи».