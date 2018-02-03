В Италии по прохожим открыли огонь из машины, есть раненые

ANSA
12:44, 3 февраля 2018
Надежный источник

В городе Мачерата в Центральной Италии несколько человек были ранены в результате стрельбы, открытой из окна машины.

По предварительным данным, ранены шесть человек. По сообщению полиции, они все иностранные граждане, выходцы из Африки.

Задержан 28-летний подозреваемый. По информации агентства Ansa, перед задержанием он вскинул руку в фашистском приветствии. По неподтвержденным данным, в машине могли находиться два человека.

Информации о возможных мотивах случившегося нет. Как пишет Ansa, стрельба произошла недалеку от мест, связанных с резонансным делом о гибели 18-летней девушки, по которому был задержан нигериец. Мэр города заявил, что «близость этих событий заставляет думать об их связи».

В конце января в Мачерате были найдены останки 18-летней Памелы Мастропьетро. В рамках расследования был задержан выходец из Нигерии, который предположительно продал ей наркотики, и после смерти расчленил ее тело и спрятал останки в двух чемоданах. Причиной смерти девушки, по предварительным данным, могла стать передозировка.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
«Стучать или списывать?» Как выбрать тактику на все случаи жизни
37 минут
новости

Можно водить машину и ходить в кино. Танцевать на улице — нельзя Что уже разрешили женщинам в Саудовской Аравии — а что еще нет

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме