В Италии по прохожим открыли огонь из машины, есть раненые
В городе Мачерата в Центральной Италии несколько человек были ранены в результате стрельбы, открытой из окна машины.
По предварительным данным, ранены шесть человек. По сообщению полиции, они все иностранные граждане, выходцы из Африки.
Задержан 28-летний подозреваемый. По информации агентства Ansa, перед задержанием он вскинул руку в фашистском приветствии. По неподтвержденным данным, в машине могли находиться два человека.
Информации о возможных мотивах случившегося нет. Как пишет Ansa, стрельба произошла недалеку от мест, связанных с резонансным делом о гибели 18-летней девушки, по которому был задержан нигериец. Мэр города заявил, что «близость этих событий заставляет думать об их связи».
В конце января в Мачерате были найдены останки 18-летней Памелы Мастропьетро. В рамках расследования был задержан выходец из Нигерии, который предположительно продал ей наркотики, и после смерти расчленил ее тело и спрятал останки в двух чемоданах. Причиной смерти девушки, по предварительным данным, могла стать передозировка.