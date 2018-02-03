Spice Girls анонсировали новые проекты в полном составе

Участницы группы Spice Girls вечером 2 февраля объявили о планах работать над новыми проектами в полном составе.

В сообщении нет никаких подробностей о сути новых проектов. По информации таблоида The Sun, речь может идти о телешоу в Китае, шоу талантов и выпуске сборника лучших песен.

Издание также пишет, что Виктория Бэкхем поставила условием участия то, что ей не придется петь. Планирует ли группа выступать в принципе, не уточняется.