Spice Girls анонсировали новые проекты в полном составе
Участницы группы Spice Girls вечером 2 февраля объявили о планах работать над новыми проектами в полном составе.
В сообщении нет никаких подробностей о сути новых проектов. По информации таблоида The Sun, речь может идти о телешоу в Китае, шоу талантов и выпуске сборника лучших песен.
Издание также пишет, что Виктория Бэкхем поставила условием участия то, что ей не придется петь. Планирует ли группа выступать в принципе, не уточняется.
New #SpiceGirls photo. #SpiceGirlsReunion pic.twitter.com/yEu3WVaYzr— Spice Girls (@SpiceGirls_News) February 2, 2018
Сейчас подходящее время, чтобы вместе исследовать новые возможности (англ. яз.).
Spice Girls — одна из самых известных британских поп-групп, пик популярности которой пришелся на 1990-е годы. В 2000 году группа распалась, но затем несколько раз собиралась для выступлений и других мероприятий. Последний раз Spice Girls выступали вместе на открытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.
В 2016 году в СМИ появилась информация о возможном реюнионе Spice Girls без Виктории Бекхэм и Мелани Чисхолм. Сообщалось, что в группу могут взять новых участниц. Развития этот проект не получил.