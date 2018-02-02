Женщины потребовали отставки президента Академии звукозаписи США. Он предложил певицам «поднапрячься»
Представительницы музыкальной индустрии США потребовали отставки Нила Портнова — президента Академии звукозаписи, вручающей премию «Грэмми». Открытое письмо, подписанное 21 женщиной, опубликовало издание The Huffington Post.
Поводом для письма, среди авторов которого есть музыкальные агенты, менеджеры, промоутеры и представительницы звукозаписывающих лейблов, стал комментарий Портнова о том, почему на прошедшей 60-й церемонии вручения «Грэмми» было так мало женских выступлений, а награды получали в основном мужчины. В интервью Variety он заявил, что женщинам стоит «поднапрячься», чтобы достичь побед в индустрии.
В письме приводится статистика, что за последние шесть лет среди номинантов «Грэмми» было всего 9,3% женщин. На последней церемонии 29 января лишь одна награда досталась женщине — 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара победила в номинации «Дебют года».
«Мы трудимся изо дня в день и делаем это в течение длительного времени. То, что вы не понимаете этого, означает, что вам пора уйти в отставку… Мы здесь не для того, чтобы объявить вам выговор, а чтобы напомнить вам о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в нашей стране и, в частности, в музыкальной индустрии. Ваши комментарии — это очередная пощечина всем женщинам, и неважно, намеренная ли она или вырванная из контекста», — говорится в письме (англ. яз.).