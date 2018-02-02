Женщины потребовали отставки президента Академии звукозаписи США. Он предложил певицам «поднапрячься»

Представительницы музыкальной индустрии США потребовали отставки Нила Портнова — президента Академии звукозаписи, вручающей премию «Грэмми». Открытое письмо, подписанное 21 женщиной, опубликовало издание The Huffington Post.

Поводом для письма, среди авторов которого есть музыкальные агенты, менеджеры, промоутеры и представительницы звукозаписывающих лейблов, стал комментарий Портнова о том, почему на прошедшей 60-й церемонии вручения «Грэмми» было так мало женских выступлений, а награды получали в основном мужчины. В интервью Variety он заявил, что женщинам стоит «поднапрячься», чтобы достичь побед в индустрии.

В письме приводится статистика, что за последние шесть лет среди номинантов «Грэмми» было всего 9,3% женщин. На последней церемонии 29 января лишь одна награда досталась женщине — 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара победила в номинации «Дебют года».