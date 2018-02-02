В Таганроге преподавателя техникума уволили после жалобы Медведеву. Он решил подать в суд

Преподавателя Таганрогского металлургического техникума, заслуженного учителя России Виктора Макаренко уволили вскоре после того, как он вместе с коллегами пожаловался премьер-министру России Дмитрию Медведеву на низкие зарплаты. Об этом сообщает ростовский сайт 161.ru.

В коллективном обращении к Медведеву преподаватели техникума написали, что министерство общего и профессионального образования Ростовской области с 2012 по 2016 год не повышало ставку для педагогов — на протяжении четырех лет она составляла 8289 рублей. На тот момент средняя зарплата по региону была 26,4 тысячи рублей, отмечали педагоги.

Макаренко первым подписал это обращение, пишет РБК. Через 10 дней его уволили из техникума. Когда точно было написано обращение, когда был уволен педагог и есть ли прямая связь между этими событиями, ни РБК, ни 161.ru не сообщают. Сам Макаренко рассказал РБК, что до того, как написать Медведеву, сотрудники техникума встречались с министром образования Ростовской области Ларисой Балиной. «Министр смотрела поверх головы, после чего две недели молчала», — сказал преподаватель.

В областном министерстве общего и профессионального образования заявили, что Макаренко был уволен за «накопившиеся дисциплинарные проступки». В техникуме отказались назвать причину увольнения преподавателя.

Макаренко сообщил РБК, что намерен подать в суд на руководство техникума. Ростовский адвокат Рустам Мухамадеев заявил 161.ru, что готов защищать его интересы в суде. Заведующий отделением производственного обучения Таганрогского металлургического техникума Владимир Баранов сказал РБК, что коллектив учебного заведения готов поддержать Макаренко и, если понадобится, «подпишет документы для суда».

«У него не сложились отношения с новым [директором] Любовью Лизогуб, которая работает в техникуме последние полтора года. В последние полгода у них были натянутые отношения. Он получил несколько выговоров. Раньше много медалей и благодарностей получал. Коллектив обескуражен его увольнением», — сказал Баранов.