В США россиянин оспорил иск ВТБ, ссылаясь на напряженность между странами. Ему не поверили

Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Питер Шервуд удовлетворил иск ВТБ к совладельцу «Яшмы» Игорю Мавлянову на 2,2 миллиарда рублей. Решение было вынесено 30 января.

Помимо возмещения самой суммы, взятой в кредит в 2013 году, Мавлянов должен компенсировать 9% годовых за незаконное пользование деньгами. Окончательный размер компенсации еще не определен.

Поводом для обращения ВТБ в американский суд стало решение Мещанского суда Москвы в 2016 году, который также поддержал банк. В США адвокаты Мавлянова ссылались на процессуальные нарушения, допущенные в России, а также на политический подтекст дела.

Судья Шервуд в своем решении отметил, что у него нет оснований не доверять российским коллегам, а все процессуальные нормы были соблюдены. Политические доводы он также счел несостоятельными.