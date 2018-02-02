В США россиянин оспорил иск ВТБ, ссылаясь на напряженность между странами. Ему не поверили

Коммерсант
07:08, 2 февраля 2018
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Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Питер Шервуд удовлетворил иск ВТБ к совладельцу «Яшмы» Игорю Мавлянову на 2,2 миллиарда рублей. Решение было вынесено 30 января.

Помимо возмещения самой суммы, взятой в кредит в 2013 году, Мавлянов должен компенсировать 9% годовых за незаконное пользование деньгами. Окончательный размер компенсации еще не определен.

Поводом для обращения ВТБ в американский суд стало решение Мещанского суда Москвы в 2016 году, который также поддержал банк. В США адвокаты Мавлянова ссылались на процессуальные нарушения, допущенные в России, а также на политический подтекст дела.

Судья Шервуд в своем решении отметил, что у него нет оснований не доверять российским коллегам, а все процессуальные нормы были соблюдены. Политические доводы он также счел несостоятельными.

Попыталась защита Игоря Мавлянова придать разбирательству и политический оттенок. В частности, было заявлено, что иск ВТБ должен быть отклонен из-за определенных разногласий между двумя странами.

Коммерсант
Ювелирный холдинг «Яшма» был признан банкротом в январе 2017 года. За два года до этого Мавлянов попытался признать недействительным пункт договора о кредите ВТБ, где он лично заявлен поручителем.
По ходатайству ВТБ в США были арестованы активы Мавлянова и его семьи (в России предприниматель также признан банкротом): квартиры и дома в Беверли-Хиллз и Нью-Йорке. Мавлянов сказал, что банк объявил ему войну.
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