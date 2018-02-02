Омбудсмен Кузнецова рассказала про 16 «страшных» детских книг. Писатели предложили ей не судить о литературе по «низкопробным сайтам»

Писатели, издатели, критики и учителя обратились с открытым письмом к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, заявившей о некоем списке современной детской литературы, которую «даже взрослым показывать страшно».

О списке «страшных» детских книг Кузнецова заявила на конференции в Российской государственной детской библиотеке 1 февраля. Детский омбудсмен упомянула стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который упал в унитаз, и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». Всего, по ее словам, в перечень входят 16 произведений.

Как предполагают авторы открытого письма, основой для заявления Кузнецовой стала анонимная подборка «16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно». Эту подборку уже давно распространяют по «низкопробным развлекательным сайтам и пабликам».

«Мы искренне надеемся, что это выступление просто плохо подготовлено кем-то из ваших референтов, и не отражает вашего отношения к современной детской литературе. Подобные сайты и паблики не могут служить источником адекватной информации о положении дел в ней», — говорится в открытом письме. Его авторы пригласили омбудсмена к диалогу.

Письмо, в числе прочих, подписали писатели Маша Трауб, Мария Ботева, Дина Сабитова, Елена Соковенина, Владимир Березин, книжный обозреватель «Медузы» Галина Юзефович, педагог, критик детской литературы Ксения Молдавская, литературный критик Елизавета Биргер, профессор НИУ ВШЭ Олег Лекманов, директор Института книги Александр Гаврилов, директор Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН Валентин Головин.