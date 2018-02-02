Обвиняемая по «делу Слендермена» приговорена к 40 годам в спецлечебнице. В 12 лет она попыталась убить подругу
Суд в Висконсине приговорил 15-летнюю Морган Гейзер к 40 годам принудительного лечения в психиатрической клинике за попытку убийства подруги.
Речь идет о максимально возможном в данном случае наказании, сообщает CNN. Именно о таком наказании для Гейзер, у которой диагностирована шизофрения, просила суд прокуратура.
Защита, в свою очередь, указывала, что Гейзер впервые совершила преступление и раскаивается. Кроме того, адвокаты просили суд учесть тот факт, что их подзащитная нуждается в лечении.
В ходе следствия Гейзер и ее ровесница Анисса Вейер, приговор которой был вынесен в декабре, заявили, что попытаться убить подругу Пэйтон Летнер их заставил Слендермен — персонаж интернет-фольклора.
«Мы не можем забыть, с чем имеем дело. И мы не можем забыть, что это было покушение на убийство», — заявил судья окружного суда Майкл Борен. Он также отметил, что речь идет о намеренном преступлении (англ.яз.).