Обвиняемая по «делу Слендермена» приговорена к 40 годам в спецлечебнице. В 12 лет она попыталась убить подругу

Суд в Висконсине приговорил 15-летнюю Морган Гейзер к 40 годам принудительного лечения в психиатрической клинике за попытку убийства подруги.

Речь идет о максимально возможном в данном случае наказании, сообщает CNN. Именно о таком наказании для Гейзер, у которой диагностирована шизофрения, просила суд прокуратура.

Защита, в свою очередь, указывала, что Гейзер впервые совершила преступление и раскаивается. Кроме того, адвокаты просили суд учесть тот факт, что их подзащитная нуждается в лечении.

В ходе следствия Гейзер и ее ровесница Анисса Вейер, приговор которой был вынесен в декабре, заявили, что попытаться убить подругу Пэйтон Летнер их заставил Слендермен — персонаж интернет-фольклора.