На юге Франции разбились два военных вертолета. Погибли пять человек
На юге Франции в департаменте Вар разбились два военных вертолета. Погибли не менее пяти человек.
Как сообщили в префектуре, вертолеты относятся к авиационному училищу сухопутных войск. Катастрофа произошла около 11:00 по Москве. Причины случившегося не называются. Произошло ли столкновение вертолетов, также не уточняется.
Разбившиеся машины — это многоцелевые вертолеты Gazelle. Они упали около озера Карсе.
🇫🇷 2 hélicoptères Gazelle de l'armée se sont crashés ce matin vers 09h05 dans le Var, près du lac de Carcés. Cinq corps sans vie ont été retrouvés, selon une source proche de l’enquête (AFP) photo d’archives d'André Bour : SA342 Gazelle de l'ALAT pic.twitter.com/Dav2V54eN0— Gilles Klein (@GillesKLEIN) February 2, 2018