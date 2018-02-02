На юге Франции разбились два военных вертолета. Погибли пять человек

На юге Франции в департаменте Вар разбились два военных вертолета. Погибли не менее пяти человек.

Как сообщили в префектуре, вертолеты относятся к авиационному училищу сухопутных войск. Катастрофа произошла около 11:00 по Москве. Причины случившегося не называются. Произошло ли столкновение вертолетов, также не уточняется.

Разбившиеся машины — это многоцелевые вертолеты Gazelle. Они упали около озера Карсе.