На юге Франции разбились два военных вертолета. Погибли пять человек

Agence France-Presse
09:08, 2 февраля 2018
Надежный источник

На юге Франции в департаменте Вар разбились два военных вертолета. Погибли не менее пяти человек.

Как сообщили в префектуре, вертолеты относятся к авиационному училищу сухопутных войск. Катастрофа произошла около 11:00 по Москве. Причины случившегося не называются. Произошло ли столкновение вертолетов, также не уточняется.

Разбившиеся машины — это многоцелевые вертолеты Gazelle. Они упали около озера Карсе.

Вертолет Gazelle
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