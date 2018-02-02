Глава совета директоров «Газпрома» продал все акции компании

Ведомости
07:57, 2 февраля 2018
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Бывший премьер-министр Виктор Зубков, возглавляющий совет директоров «Газпрома», продал все принадлежавшие ему акции газового монополиста. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на раскрытую компанией информацию.

Зубкову принадлежало 179 918 акций «Газпрома». Исходя из котировок на 25 января, этот пакет мог стоить около 26,6 миллиона рублей.

Этот пакет акций Зубков, пишет РБК, купил в июне 2017 года. На день покупки (8-9 июня), рыночная стоимость пакета акций составляла 21,5 миллиона рублей. Таким образом, Зубков получил около пяти миллионов рублей прибыли.

Зубков не впервые снижает свою долю в компании до нуля. Он впервые стал акционером «Газпрома» в 2013 г., а на следующий год — продал пакет. Позднее Зубков вернулся в число акционеров компании. Весной 2016 г. он снова вышел из капитала компании.

Ведомости
Виктор Зубков в 2007-2008 годах был премьер-министром. Затем до 2012 года занимал пост первого заместителя главы правительства.
Пост председателя совета директоров «Газпрома» Зубков занимает с 2008 года.
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