Глава совета директоров «Газпрома» продал все акции компании

Бывший премьер-министр Виктор Зубков, возглавляющий совет директоров «Газпрома», продал все принадлежавшие ему акции газового монополиста. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на раскрытую компанией информацию.

Зубкову принадлежало 179 918 акций «Газпрома». Исходя из котировок на 25 января, этот пакет мог стоить около 26,6 миллиона рублей.

Этот пакет акций Зубков, пишет РБК, купил в июне 2017 года. На день покупки (8-9 июня), рыночная стоимость пакета акций составляла 21,5 миллиона рублей. Таким образом, Зубков получил около пяти миллионов рублей прибыли.