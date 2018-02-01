В Литве арестовали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Секретную информацию они не передавали

В Литве арестованы трое мужчин, подозреваемых в передаче информации о военных и стратегических объектах Литвы российским спецслужбам. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на полицию и военную разведку.

Двое подозреваемых были военнослужащими вооруженных сил Литвы, третий работал там на гражданской должности. Все трое — граждане Литвы, один из них имел вид на жительство в другой стране (какой именно, не уточняется).

Один из подозреваемых «передавал информацию о военных объектах, связанных с военно-морским флотом», заявил глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис. В чем заключалась шпионская деятельность двух других мужчин, не сообщается. Известно, что все трое работали на российские спецслужбы за вознаграждение.

Информация, которую передавали подозреваемые, не была засекреченной, заявил глава военной разведки Литвы Рямигиюс Бальтренас. «Это не отменяет опасности самого деяния шпионажа и его угрозы для безопасности государства», — добавил он. По его словам, подозреваемые пытались заниматься вербовкой.

Арестованным грозит до 15 лет лишения свободы по статье о шпионаже.