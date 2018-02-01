В кемеровской школе подросток ранил ножом ученицу

В то же время ТАСС в приемной образовательного учреждения сообщили, что ранение было случайным. В настоящее время обстоятельства происшествия изучают сотрудники полиции и отдела по делам несовершеннолетних.

«Причин для скандала не было, просто несчастный случай. <…> У мальчика оказался нож, он с ним играл, нож отлетел и девочку травмировал», — сказала собеседница агентства.

В середине января в России произошли два нападения на школы. 15 января двое подростков с ножами напали на четвероклассников в школе № 127 в Перми, ранив 15 человек. 19 января в школу № 5 в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова», поджег кабинет 7 класса и ранил топором семерых человек. По факту обоих преступлений Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность».